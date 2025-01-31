Konya'nın Ereğli ilçesinde sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin vatandaşlara sahte içki sattığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda 46,5 litre sahte içki ele geçirdi.
Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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