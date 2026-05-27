Ereğli'de Su Kuyusuna Düşen Kadın Kurtarıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde su kuyusuna düşen kadın, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Feride B, su kuyusuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kuyundan çıkarılan Feride B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
