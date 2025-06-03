Konya\'da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde 10 günlük bir erkek bebek, cami avlusuna terk edildi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağlık yağmur sele neden olurken; mesire alanı sele teslim oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'ndeki Hz. Osman Camisi'nin avlusuna genç bir kadın tarafından battaniyeye sarılı bebek bırakıldı.

BEBEĞİN 10 GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

Bebeği bıraktıktan sonra araçla uzaklaşan kadını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce kontrol edilen bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10 günlük olduğu belirlenen erkek bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.