Konya'da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi - Son Dakika
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Konya'da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi

Konya\'da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi
03.06.2025 00:04
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Konya'nın Ereğli ilçesinde, 10 günlük bir erkek bebek cami avlusuna terk edildi. Bebeği bırakıp giden genç kadın, vatandaşlar tarafından ihbar edilirken kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 10 günlük bir erkek bebek, cami avlusuna terk edildi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağlık yağmur sele neden olurken; mesire alanı sele teslim oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesi Cahı Mahallesi'ndeki Hz. Osman Camisi'nin avlusuna genç bir kadın tarafından battaniyeye sarılı bebek bırakıldı.

BEBEĞİN 10 GÜNLÜK OLDUĞU BELİRLENDİ

Bebeği bıraktıktan sonra araçla uzaklaşan kadını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce kontrol edilen bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

10 günlük olduğu belirlenen erkek bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA

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