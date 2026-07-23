Ereğli'de TIR Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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Ereğli'de TIR Kazası: 8 Yaralı

Ereğli\'de TIR Kazası: 8 Yaralı
23.07.2026 17:42
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Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın patlayan lastiği sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın patlayan lastiğinin yola savrulması sonucu arkadan gelen otomobille cipin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli ilçesi Konya- Adana kara yolunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 27 AJP 768 plakalı TIR'ın patlayan lastiği, parçalanıp yola savruldu. Arkadan gelen 01 ECS 74 plakalı otomobilin sürücüsü Güler Işık lastik parçalarına çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada Işık'ın otomobili ile aynı yöne giden Osman Zafer Ulubaş'ın kullandığı 01 BDJ 748 plakalı cip çarpıştı. Savrulan araçlardan biri takla atarken, diğeri bir un fabrikasının bahçesine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü Gülten Işık, yanındaki İkranur Işık (6), Yusuf Efe Işık (3), Halime Işık (60), Adnan Toprak Işık (9) ve Serpil Işık (30) ile diğer sürücü Osman Zafer Ulubaş (68) ve yanındaki Selda Ulubaş (64) yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Ereğli, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de TIR Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika

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