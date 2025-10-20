Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Seçildi - Son Dakika
Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Seçildi

20.10.2025 10:17
Ereğli'de yapılan seçimde Yunus Çelik, 7 bin 427 oyla başkan seçildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Şehir stadyumundaki seçime Karaman, Karapınar, Emirgazi ve Ereğli'den çiftçiler geldi.

Seçim sonuçlarına göre, Abdullah Çelik bin 658 oy, Yunus Çelik 7 bin 427 oy, Talha Üzer ise 4 bin 920 oy aldı.

Buna göre Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yunus Çelik oldu.

Kaynak: AA

En büyüğü 13 yaşında Bir grup kız çocuğu, başka bir kız çocuğunu böyle darp etti
İzmir Foça’daki selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni bulundu.
Arda Güler’in İspanyol polisine hareketi olay oldu
Onbeşliler dizisinde set kazası: İsmail Ege Şaşmaz ameliyat masasına yattı
İstanbul’da sağanak nedeniyle yol çöktü, çukura giren taksi ters döndü
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı Tabela değişti
