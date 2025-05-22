Ereğli Plajı'nda Yaz Hazırlıkları Başladı

(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'nda incelemelerde bulundu. Eksikliklerin tamamlanması talimatı veren Posbıyık, "Tüm ekiplerimizle yaza hazırlanıyoruz. İnşallah bütün hemşehrilerimin güzel bir yaz geçirmesini diliyorum" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden gelenlerin günübirlik ziyaret ettiği ve her yaz döneminde yoğun ilgi gören Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'nda yapılan hazırlıkları inceleyen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eksikliklerin bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

"Tüm ekiplerimizle yaza hazırlanıyoruz"

Haziran ayı ortasında plajların açılacağını belirten Posbıyık, şunları söyledi:

"Dün Kaletepe ve Kestaneci piknik alanlarını dolaştık. Bugünde plaj bölgesindeki piknik alanlarımızın eksikliklerini gözlemledik. Bütün başkan yardımcıları ve daire müdürleri burada. Eksiklikleri görüp yapsınlar diye geziyoruz. Mavi bayraklı plajımızdayız. Burada çok büyük zayiatlar gördük. Özellikle kışın dalgalarda yine büyük çökmeler oldu. 3-4 ay önceden hazırlık yapıyoruz, çöken yerleri kazıyoruz, yeniden demirli beton döküyoruz. Bu açık denizde dalgalara dayanmak zor. Her sezon bize pahalıya mal oluyor. Aynı zamanda temizlikler yapılıyor. Kumlar temizleniyor. Kum temizleme makinesini Filyos Belediye Başkanı'ndan rica ettik. Şuanda yolda geliyor. Çakılları temizleyecek. Şu ana kadar yeme–içme bölümlerini hazır hale getirdik. Hizmete hazırız ama sahada bir takım çöken yerlerimiz var onları hala daha yapıyoruz. Bir takım eksik boyalarımız var onları tamamlıyoruz. Haziran ayının ortasına doğru açacağımız için vaktimiz de var. Buradan Sevgi Plajı'na geçeceğiz. Oradaki eksikliklerimizi de arkadaşlarımızla tespit edip her bölümün lideri kendi eksikliklerini tamamlamaya çalışacak. Tüm ekiplerimizle yaza hazırlanıyoruz. Yazı özledi zaten Ereğli. Bizler de özledik, sıcak havaları özledik. İnşallah bütün hemşehrilerimin güzel bir yaz geçirmesini diliyorum."