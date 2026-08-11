Eren Bülbül Şehadetinin 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Eren Bülbül Şehadetinin 9. Yılında Anıldı

Eren Bülbül Şehadetinin 9. Yılında Anıldı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017'de terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, mezarı başında anıldı. Anne Ayşe Bülbül, acısının taze olduğunu ve evladını vatan için şehit vermekten gurur duyduğunu belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin şehit haberlerini bitirdiğini ifade etti.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Bülbül'ün ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anne Ayşe Bülbül ile Vali Tahir Şahin, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Ayşe Bülbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Eren gibi bir evladın annesi olmaktan gurur duyduğunu belirten Bülbül, "İyi ki bu şekilde yavrumu vatanı, milleti, şu başında dalgalanan bayrağı için şehit verdim." dedi.

Bülbül, evlat acısının çok zor olduğunu, 9 yıldır bir an aklından çıkaramadığını ifade ederek, "Yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika unutmadım, unutamam. Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde." diye konuştu.

Saldırı sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i de rahmetle anan Bülbül, "Evladımla bir yolda yürüdü, şehadete eriştiler. İkisinin de Allah'ım rahmetini bol eylesin." ifadelerini kullandı.

Ayşe Bülbül, bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye için adımlar atılıyor, bu konuda neler söylemek istersin?" sorusuna, "Allah'ım hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Tabii ki terör olayı bitsin. Terör olayının bitmesine hiç kimse 'Niye bitecek, niye oluyor' diyemez." yanıtını verdi.

Bülbül, Terörsüz Türkiye sürecinin başından itibaren şehit haberleri gelmediğini, rahat bir nefes aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eren Bülbül Şehadetinin 9. Yılında Anıldı - Son Dakika

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