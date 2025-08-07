Erenler'de Çöp Yangını

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, boş araziye dökülen çöpler alev aldı. Büyüyen alevler yakında bulunan 2 eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Erenler ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan boş alanda meydana geldi. Boş araziye dökülen çöpler alev aldı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyürken, mahalleyi kara duman kapladı. Duman ilçenin birçok noktasından görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince yakınındaki 2 eve sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İsa ÇİÇEK/ ERENLER (Sakarya),