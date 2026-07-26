Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu - Son Dakika
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Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

Funda Arar\'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
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Ünlü şarkıcı Funda Arar, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, Levent'in geçmişinin bilindiğini ve yardım kampanyalarının kendisine inandırıcı gelmediğini belirterek, "Bu kadar insan para yatırıyor, 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim" dedi.

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı Funda Arar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanana şarkıcı Haluk Levent hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

"CAMİADA NE OLDUĞU BİLİNİYORDU"

Bir YouTube kanalına konuk olan Funda Arar, Haluk Levent için "Geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Camiada ne olduğu biliniyordu, bana çok inandırıcı gelmemişti" ifadelerini kullandı.

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

'"BÖYLE BİR ŞEYE CESARET EDİLEMEZ' DEDİM

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi zamanı yardımlarını kendi yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, "Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık" dedi.

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Levent'in kumar problemi olduğunu söyleyen Funda Arar, "Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık. Onu kolay kolay kimse bırakamıyor." ifadelerini kullandı.

Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Haluk Levent, Funda Arar, YouTube, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika Funda Arar Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu - Son Dakika

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