Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi Milletler Ligi'nde Brezilya ile karşılaşıyor. Karşılaşmada setlerde Türkiye, 2-1 önde.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Galaxy Arena Macau'da oynanan karşılaşma, TSİ 14.30'da başladı Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.
CANLI TAKİP: 4. SET OYNANIYOR
TÜRKİYE: 18
BREZİLYA: 18
1.SET SONUCU: TÜRKİYE: 23-25 BREZİLYA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 BREZİLYA
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26-24 BREZİLYA
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