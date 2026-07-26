Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi Milletler Ligi'nde finalde Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Galaxy Arena Macau'da oynanan karşılaşma, TSİ 14.30'da başladı Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

CANLI TAKİP: 4. SET OYNANIYOR

TÜRKİYE: 18

BREZİLYA: 18

1.SET SONUCU: TÜRKİYE: 23-25 BREZİLYA

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 BREZİLYA

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26-24 BREZİLYA