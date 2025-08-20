Erenler'de Laf Atma Kavgası: 2 Ölü, 4 Tutuklu - Son Dakika
Erenler'de Laf Atma Kavgası: 2 Ölü, 4 Tutuklu

20.08.2025 14:52
Erenler'deki kavga sonrası 2 kişi öldü, 4 şüpheli tutuklandı. Olay sonrası E.K. jandarmaya teslim oldu.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü laf atma kavgasının ardından otomobili gasbedip kaçan E.K. (32) jandarmaya teslim oldu. E.K. tutuklanırken, olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Olay, Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, olaydan 2 gün önce Y.K., E.K.'nin kız yeğenine laf attı. Y.K. ve E.K. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Aile büyükleri, olay günü konuyu görüşmek için bir araya geldi. Burada yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabancalı kavgada Mustafa Keskin (50) ve Numan Kotan (45) vücutlarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdi, Murat K. (40) ve Yusuf K. ise yaralandı. Olaya karışan şüpheliler H.K., İ.H.K., Ö.K. ve E.K. kaçtı. Jandarma tarafından yakalanan Ö.K. ve H.K. ile teslim olan İ.H.K. tutuklandı.

Olaydan sonra bir otomobili gasbedip kaçtığı belirlenen E.K. de dün jandarmaya teslim oldu. E.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece, olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e çıktı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, Otomobil, Sakarya, Erenler, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Erenler'de Laf Atma Kavgası: 2 Ölü, 4 Tutuklu
