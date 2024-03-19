Erenler\'de Ramazan Ayında Çocuklara Oyun Aktiviteleri

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ramazan ayında çocuklara yönelik çeşitli oyun aktiviteleri yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı şenlikleri kapsamında çocuklar için iftar sonrası oyun grupları hazırlanıyor.
Aileleriyle oyun alanına gelen çocuklar, hep birlikte eğlenerek keyifli vakit geçiriyor.
Çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Rahmi Şengül, "En kıymetlilerimiz, evlatlarımız için çok çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah kendilerine yönelik çalışmalarımızın sayısını artıracağız. Her şey çocuklarımız, onların geleceği için." ifadesini kullandı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda Mamak ilçesinde bulunan bir iş yerinde 40 bin 627 adet extacy hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
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