Erfelek Kaymakamı Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti

Sinop'un Erfelek ilçesinde Kaymakam Sercan Yıldız, şehit ailesini ziyaret etti.

Yıldız, beraberindeki heyetle birlikte, 2016 yılında Kayseri'de gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında şehit düşen er Kenan Döngel'in Akçasöğüt köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Yıldız, aileye tekrar başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra şehit Döngel'in kabrini ziyaret eden Yıldız ve beraberindekiler dua etti.

Yıldız, ziyarette, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

Döngel ailesini çocuklarının şehadetinin seneidevriyesinde ziyaret ettiklerini vurgulayan Yıldız, "Devlet olarak biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." dedi.