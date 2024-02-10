Ergani\'de düzenlenen fotoğraf yarışmasında çocuklar tarihi ve kültürel mekanları çekiyor

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Diyarbakır'ın Ergani Belediyesince düzenlenen "Benim Kadrajımdan Ergani" fotoğraf yarışmasında bu yıl 18 yaş altı çocuklara özel düzenlenen kategori için öğrenciler, ilçenin tarihi ve kültürel yerlerinin çekimini gerçekleştiriyor.

Ergani Belediyesince, ilçenin tarih, kültür, sanat ve sosyal yaşamını kayıt altına alıp, tanıtım amaçlı kullanmak için bu yıl "Benim Kadrajımdan Ergani" adlı fotoğraf yarışmasının ikincisi düzenleniyor.

Yarışmada, bu yıl 18 yaş altı çocuklara yönelik mobil kategori eklendi.

Öğrenciler, cep telefonuyla günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenen Çayönü Höyüğü ve Hilar Mağaraları başta olmak üzere tarihi mekanlar ile ilçedeki yaşamı yansıtan fotoğraflar çekiyor.

Yarışmaya katılan öğrencilerin fotoğraf çekimi yapması için belediye tarafından ulaşım imkanı sağlanıyor.

"İlçe çocukların gözünden tanıtılacak"

Ergani Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Burak Yaka, AA muhabirine, bu yılki yarışmanın "Ergani'de Kültür, Tarih, Sanat ve Yaşam" ile "Çocuk Gözüyle Şehir ve Yaşam" kategorisinde düzenleneceğini söyledi.

Yeni eklenen kategoriyle yarışmada 18 yaş altı çocuklara yer verdiklerini, çocukların cep telefonuyla çekeceği fotoğraflarla yarışmaya katılabileceğini, dereceye girenlere çeşitli ödüller verileceğini bildiren Yaka, 10 Ocak'ta başlayan yarışmaya katılımın 12 Şubat'a kadar süreceğini belirtti.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın yönlendirmesi üzerine yeni eklenen kategorinin yarışmaya heyecan getirdiğini belirten Yaka, "Çocuklarımızın mobil cihazlarıyla çekilen fotoğrafların tanıtıma daha çok katkı sunacağını düşünüyoruz. Amacımız öğrencilerin tarihi mekanlarımızı görmesi ve buraların onların gözünden fotoğraflanmasıdır. Bu da bizim için önemli." diye konuştu.

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Topçu da öğrencilerinin yarışmaya katılımını arttırmak ve görsel hafızalarına katkı sunmak için gezi etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Topçu, "Öğrencilerimizi Hilar Mağaraları'na getirdik. Fotoğraf açıları ve mağarayla ilgili bilgi verdik. Buraya daha önce gelmeyen öğrencilerimiz vardı. Öğrenciler, doğru açılarla fotoğraf çekmeyi öğrendi. Fotoğraflar çektiler ve yarışmaya katılacaklar. Ben de birkaç çekim yaptım ve öğretmen olarak yarışmaya katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

"İlçemin tanıtımına katkı sunacağım"

Lise öğrencisi 17 yaşındaki Devrim Tosun ise Hilar Mağarası ve Çayönü yerleşkesini daha önce görmediğini, yarışma sayesinde görüp, tanıma şansı bulduğunu dile getirdi.

Yaşadığı ilçenin tarihi mekanlarını ve yapılarını görmenin güzel bir duygu olduğunu anlatan Tosun, "Çekeceğim bu fotoğraflarla ilçemin tanıtımına katkı sunacağım." dedi.

Lise öğrencisi Abdulsamet Ergin de yarışmaya katılarak kültürel mirası tanıtmayı amaçladığını dile getirdi.

Fotoğraf yarışması için geldikleri Hilar Mağaraları'nı ilk defa gördüğünü aktaran lise son sınıf öğrencisi Zeliha İçli, "Çok güzel fotoğrafların çıkacağı bir yerdeyiz. Bu yarışmayla tarihi yerleri görmüş olduk, fotoğrafın hangi açıdan çekilmesi gerektiğini öğrendik." diye konuştu.