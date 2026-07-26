Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Söndürüldü

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nin Edirne yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çalışanların ihbarı üzerine tesise polis, jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgar nedeniyle alevler tesis önünde toplanan atıklara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı tesis yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.