Ergene'de TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde virajda kontrolden çıkarak devrilip yan yatan TIR'ın sürücüsü Orhan Tomurcuk, yaralandı.
Kaza, Ergene'nin çevre yolu üzerinde meydana geldi. Orhan Tomurcuk'un kullandığı 59 AGR 416 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine devrilip yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüsü Tomurcuk, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ERGENE(Tekirdağ),
