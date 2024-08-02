Ergene, Kapaklı ve Hayrabolu'da Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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Ergene, Kapaklı ve Hayrabolu'da Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonları

Ergene, Kapaklı ve Hayrabolu ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçak kazı yapan şüpheliler ve uyuşturucu satıcıları gözaltına alındı. Ergene'de Misinli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, kazı malzemeleri ele geçirildi ve ev sahibi gözaltına alındı. Kapaklı ve Şarköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ise 2 şüpheli yakalandı ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu. Hayrabolu ilçesinde ise Şalgamlı Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada dedektörler, ruhsatsız tabancalar ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

02.08.2024 09:29
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Ergene ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Misinli Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Y.S'nin evinde yapılan aramada, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ev sahibi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kapaklı ve Şarköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçak kazı yapan zanlı gözaltına alındı

Hayrabolu ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şalgamlı Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı iddia edilen İ.G'nin evinde arama yaptı.

Aramada, 2 dedektör, 2 ruhsatsız tabanca ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ergene, Kapaklı ve Hayrabolu'da Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ergene, Kapaklı ve Hayrabolu'da Kaçak Kazı ve Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
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