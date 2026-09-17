Erhan Usta\'dan TMO\'ya fındık üreticisi için beş maddelik çağrı

(ANKARA) - İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, fındık üreticilerinin bu yıl ciddi mağduriyet yaşadığını belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) beş maddelik çağrıda bulundu. Usta, kota uygulamasının kaldırılmasını, ürün bedellerinin peşin ödenmesini ve alım şartlarının esnetilmesini istedi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fındık üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekti. Usta, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hep söyledik tekrar söylüyorum. Fındık üreticisi bu sene çok mağdur. Bu mağduriyetin giderilebilmesi için hemen yapılabilecek hususlar şunlar: TMO kota uygulamasını kaldırsın. TMO üreticinin fındığını peşin parayla alsın. Çürük oranı yüzde 7'den yüzde 10'a çıkartılsın. TMO fındığı almamak için bahane aramasın. Kapalı köy okullarının binaları, şehir dışından gelen fındık emekçilerinin barınması için belli bir süreyle kullanıma açılsın."