Erhürman, Kıbrıs'ta 7 başlığa 19 madde eklenmesine 'pişmiş aşa su katmak' dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm kesimlerle "sonuç alıcı görüşmeler yapmaya" her zaman hazır olduklarını söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Erhürman, New York temaslarını değerlendirmek üzere cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm kesimlerle sonuç alıcı görüşmeler yapmaya her zaman hazır olduklarına işaret ederek, "Bizi çözüme ulaştıracak, başarılı sonuç alacak 3+1 veya 5+1 toplantı istiyoruz, sırf toplantı olsun, fotoğraf verelim diye değil." dedi.

Çözüm için her türlü çabayı iyi niyetle ortaya koymaya devam edeceklerini vurgulayan Erhürman, New York'ta üçlü görüşmeyi reddetmediğini anımsattı. Erhürman, "Derdim ilerleme kaydetmektir. Çözüm mü, müzakere mi istiyoruz? İlerleme için 7 madde varken 19 yeni madde getirmek, pişmiş aşa su katmak demektir." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Lefkoşa'da görüşmeler yapılabileceğini ancak bunların verimli olmak zorunda olduğunu belirterek, "İş olsun, görüşme olsun, toplantı olsun diye müzakere yapmayacağız. Lefkoşa'da maraton görüşmeleri yapalım, sonuç alalım. Biz kararlılıkla tüm taraflara her şeyi anlatarak, gündemde tutarak, bu çabaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs ziyaretinin sonunda 5+1 formatında bir toplantı yapmak istediğini ve 7 başlık sıraladığını anlatan Erhürman, bu başlıkların geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, adadaki afetlere ortak müdahale, düzensiz göç, sivil toplum, spor ve karma evliliklerden doğan çocuklar olduğunu aktardı.

Erhürman, bu konular ortadayken Rum liderin son toplantıda 19 maddelik yeni bir öneri getirmesinin ise tabiri caizse, "pişmiş aşa su katmak" anlamına geldiğinin altını çizdi.

Yapılacak çok iş olduğunu ve sürecin ilerletilmesi konusunda kararlı olduklarını dile getiren Erhürman, başarılı bir sonuç alınabilecek koşullar oluştuğunda toplantılara hazır olduklarını, bu 7 başlığa odaklanılması ve bunun için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.