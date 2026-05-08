Erhürman ve Hristodulidis Ara Bölge'de Görüşüyor

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Ara Bölge'de görüşmelerine başladı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis'in görüşmesi Ara Bölge'de başladı. Baş başa görüşme, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin Ara Bölge'deki konutunda gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verildi.
