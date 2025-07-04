Eriha'da Bedevi Aileler Zorla Göç Ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde bulunan bazı Filistinli bedevi toplulukları, İsrail ordusu ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle evlerini tahliye etmeye başladı.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Genel Müdürü Hasan Malihat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap el-Malihat Bedevi topluluğunda bulunan 85 aileden 14'ünün, İsrail ordusunun ve Filistinli topraklarını gasbeden İsraillilerin provokatif eylemleri ve süregelen saldırıları sonucu çadırlarını sökerek bölgeyi terk etmeye başladığını ifade etti.

Bölgede toplam nüfusu yaklaşık 500 olan ailelerin tümünün zorla yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Malihat, bu durumun, Arap el-Malihat köyünün ortadan kaldırılması ve yerleşim birimlerinin inşasının önünün açılması tehlikesini taşıdığını vurguladı.

Filistinli yetkili, Arab el-Malihat'ta yaşananların, Ürdün Vadisi'ndeki tüm Filistinli topluluklar için ciddi bir uyarı mesajı olduğuna işaret ederek, "bu saldırının kabul edilmemesi ve insan haklarını korumak için birlik içinde hareket edilmesi" çağrısında bulundu.

BEYDER, daha önceki açıklamasında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Arap Malihat topluluğu yakınlarında yeni bir yerleşim yeri kurduklarını bildirmişti.

Açıklamada, İsraillilerin, Maaricat bölgesinde yeni bir alanı yasa dışı şekilde kendileri için yerleşim yeri haline dönüştürdükleri kaydedilmişti.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten 2025'in mayıs ayı sonuna kadar 323 ailenin yaşadığı 30 Filistinli bedevi topluluğu evlerinden ayrılarak, başka yerlere göç etmek zorunda bırakıldı.