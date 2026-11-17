AİHM’in Can Atalay başvurusuna ilişkin kararını sosyal medya hesabından duyuran Erkan Baş, mahkemenin Atalay’ın serbest bırakılması gerektiğine hükmettiğini belirtti.

“CEZAEVİNDE TUTULMASI HUKUKA AYKIRI”

Baş, açıklamasında AİHM’in, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması nedeniyle Atalay’ın özgürlüğünü koruyacak yargısal güvenceden mahrum bırakıldığına oy birliğiyle hükmettiğini belirtti.

Baş, şunları kaydetti:

“AİHM, Can Atalay kararını açıkladı. Karar metnine çok açık olarak şunlar yazılmış; Can Atalay’ın milletvekili seçildikten sonra cezaevinde tutulması hukuka aykırıdır. Meclis’te görev yapmasının engellenmesi ve milletvekilliğinin düşürülmesi, hem onun haklarını hem de kendisini seçen halkın iradesini ihlal etmiştir. Can’ın cezaevinde tutulmasının onu susturma ve çoğulculuğu bastırma amacı taşıdığına hükmetmiştir. Can Atalay derhal serbest bırakılmalı ve milletvekilliği görevini yapabilmesi sağlanmalıdır.”

DİĞER BAŞLIKLARDA 6'YA 1 OY

Baş, yargısal güvenceye ilişkin başlıkta kararın oy birliğiyle alındığını vurguladı. Diğer başlıklarda ise kararın bir üye hakimin karşı oyuna karşılık 6 oyla verildiğini aktardı.

KURTULMUŞ’A ÇAĞRI

Kararın anlamını değerlendiren Baş, şu ifadeleri kullandı:

“Bir insan mahkemeye başvuruyor, haklı bulunuyor, serbest bırakılması gerekiyor fakat karar uygulanmadığı için cezaevinde kalıyor. AİHM bunun hak ihlali olduğunu tescil etmiş oldu. Buradan tüm siyasi partilere ve özel olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sesleniyorum, bu hukuksuzluğa derhal son verilmelidir. Can Atalay’ın derhal TBMM Kütüğü’ne kaydı yapılmalı, tahliye edilmeli ve yemin edip görevini yapması sağlanmalıdır.”