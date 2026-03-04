Erkan Baş: "Fatma Nur Çelik'in Ölümünü Engelleyemediğimiz İçin Hepimiz Sorumluyuz" - Son Dakika
Erkan Baş: "Fatma Nur Çelik'in Ölümünü Engelleyemediğimiz İçin Hepimiz Sorumluyuz"

04.03.2026 16:58
(TBMM) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kadın cinayetleri, tarikatlarda yaşanan istismar iddiaları ve eğitimdeki sorunlara ilişkin konuştu. Baş, "Fatma Nur Çelik'in ölümünü engelleyemediğimiz için hepimiz sorumluyuz. Sekiz yaşındaki yavrusuna sahip çıkamadığımız için hepimizin özür dilemesi gerekiyor" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına son günlerde yaşanan kadın cinayetleri ve çocuklara yönelik şiddet olaylarına değinerek başlayan Baş, "Bir ülkede insanların nasıl yaşadığını gerçekten anlamak istiyorsanız onların nasıl öldüklerine bakmanız gerekir. Tam da bu sözün karşılığını bulduğu günlerden geçiyoruz" dedi.

8 Mart haftasına kadınların yaşamını yitirdiği haberleriyle girildiğini belirten Baş, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan savaş ve şiddet olaylarına da değindi. Baş, "Dünyanın bir yerinde bombalar çocukları öldürüyor. Ama hemen yanı başımızda bir anne ve kız çocuğunu bir tarikat karanlığı öldürüyor. Bir yerde savaş, bir yerde tarikatlar, bir yerde ihmal ama sonuç hiç değişmiyor; çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın laiklik tartışmalarına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Baş, laikliğin özellikle emekçiler ve yoksullar için gerekli olduğunu savundu.

"Hepimizin özür dilemesi gerekiyor"

Tarikat yapılanmalarına yönelik eleştirilerde bulunan Baş, bir kadının ve çocuğunun yaşadığı istismar iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Henüz çocuk yaşında tecavüze uğrayan bir genç kız var. Bağırıyor, çağırıyor, isyan ediyor, hakkını arıyor. 'Aman yapma' diyorlar ve zorla tecavüzcüsüyle evlendiriyorlar. Yıllar sonra bu kez çocuğuna cinsel istismarda bulunuyor. Bu kadın 'Ben kimsesizim, çocuğumu kurtarmak istiyorum' diyerek mahkemelere gidiyor ama o sözde bağımsız mahkemelerin gücü tarikatlara yetmiyor."

Baş, söz konusu olayla ilgili hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik'i anarak, "Fatma Nur Çelik'in ölümünü engelleyemediğimiz için hepimiz sorumluyuz. Sekiz yaşındaki yavrusuna sahip çıkamadığımız için hepimizin özür dilemesi gerekiyor. Bu düzeni hala yıkamadığımız için hepimizin özür dilemesi gerekiyor" dedi.

"Güvenlik önlemleri alınmadığı için bir öğretmen hayatını kaybetti"

Okullarda yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle bir öğretmenin hayatını kaybettiğini söyleyen Baş, "Güvenlik önlemleri alınmadığı için bir öğretmen hayatını kaybetti. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakan yardımcısı çıkıp 'Söyleyecek söz bulamadım' diyor. Eğer gerçekten suçsuz olduğunu düşünüyorsan, istifa edersin. 'Biz bunu engelleyemedik, görevimizi yerine getiremedik' dersin ve görevden ayrılırsın" ifadelerini kullandı.

"Katil Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a dönük başlattığı saldırıyı kınıyoruz"

Baş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını da eleştirerek, "Katil Amerika'nın, Barbar Amerika'nın, Haydut Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a dönük başlattığı saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda Türkiye'deki ekonomik ve sosyal sorunlara değinen Baş, işçilerin hak arama mücadelesine dikkati çekti. Polyak Madeni işçilerinin direnişine destek veren Baş, "Oradaki maden işçisinin direnişi, dünyanın dört bir yanında bu barbarlığa karşı direnen insanların mücadelesinin bir parçasıdır" dedi.

Erkan Baş, Güncel, Son Dakika

