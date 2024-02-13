Erkan Özerman, 86 yaşında hayatını kaybetti

ABD'DE YILLIK ENFLASYON, OCAK AYINDA %3.1 İLE TAHMİNLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

ABD'de enflasyon, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 3.1 ile Mart 2021'den beri en düşük seviye olan yüzde 2.9'a geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.