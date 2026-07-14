Erkan Sak İçin 6. Gün Arama Çalışmaları

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, balık tutmak için girdiği Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılıp kaybolan Erkan Sak'ı (28) arama çalışmaları, 6'ncı gününde sürüyor. Bölgede nehir yatağındaki dev kayalar iş makineleriyle kırılırken, aramalar sınır ötesine de kaydırıldı.

Olay, 9 Temmuz akşamı, Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Balık avlamak için Habur-2 Çayı'na giren Erkan Sak, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda Şırnak AFAD'a bağlı araçlar, personel, arama-kurtarma botu, su üstü dronu ve su altı dronu görev alıyor. Ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nden dalgıçlar, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de çalışmalara destek veriyor.

SET KURULDU, ÖNLEM ALINDI

Aramalarda, ailenin talebiyle bölgeye getirilen 2 ekskavatörle su altındaki dev kaya blokları kırıldı. Sıkışma ihtimaline karşı yürütülen çalışmada Sak'a ait serpme ağ bulundu ancak başka bir ize rastlanmadı. Saniyede yaklaşık 16 kilometre hızla akan ve derinliği yer yer 10 metreyi bulan çayda botlarla yapılan aramalar, devrilme tehlikesi ve yüksek risk nedeniyle güçlükle yürütülüyor. Akıntı nedeniyle gerilen ağların kopmasıyla, Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan temin edilen güçlendirilmiş çelik tellerle Habur 2 Köprüsü yakınlarına set kurularak önlem alındı.

SINIR ÖTESİNDE ARAMA YAPILDI

Köy halkının talebi ve Şırnak Valiliği'nin askeri birimlerden aldığı özel izin doğrultusunda, 15 kişilik uzman ekip, Habur 2'yi geçip ülke sınırları dışında kıyı ve su altı kamerası ile arama gerçekleştirdi. AFAD ve Jandarma'ya ait insansız hava araçları nehir yatağı boyunca havadan tarama yaparken, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 güvenlik korucusu da nehir kıyısı boyunca karadan arama faaliyeti yürüttü. Çalışmalar 6'ncı gününde de sürüyor.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK DHA