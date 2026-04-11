Erken Emeklilik İçin Borçlanma Formülleri Öne Çıkıyor

Erken emeklilik hayali kuranlar için borçlanma formülleri dikkat çekiyor. Yasaların tanıdığı borçlanma imkanları sayesinde, geçmişte çalışılmayan süreler sigorta kapsamına alınabiliyor. Türkiye'de emeklilik sistemi, sigorta giriş tarihine göre şekilleniyor. Eğer 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olduysanız, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında değerlendiriliyorsunuz. Bu durumda kadınlar için 20, erkekler içinse 25 yıllık sigortalılık süresi ve belirli bir prim günü yeterli sayılıyor. Yaş şartı aranmadığı için, sadece prim ve süreyi tamamlayanlar doğrudan emekli olabiliyor. Ancak bu tarihten sonra sigortalı olanlar için tablo farklı. Emeklilik için hem belirli sayıda prim günü hem de yaş sınırı şartı devreye giriyor. Bu nedenle sigortalının işe giriş tarihi emeklilik planlamasının en kritik noktası haline geliyor.

Emekli olabilmek için yeterli prim gününü tamamlamak şart. Bunun ise birden fazla yolu bulunuyor: 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), İsteğe Bağlı Sigorta ve 4C (Emekli Sandığı). Bu sistemde, geçmişe dönük çalışılmayan günleri topluca ödeme şansı bulunmasa da borçlanma adı verilen yöntemle belirli şartlarda prim satın almak mümkün. Borçlanma, sigortalılık süresine dahil edilmek üzere prim satın alınması anlamına geliyor. Borçlanma seçenekleri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. maddesinde açıkça düzenlenmiş durumda.

Borçlanma ile prim kazanabilecek süreler arasında kadınların doğum borçlanması, erkeklerin askerlik süresi, memurların ücretsiz izin süreleri, doktora veya tıpta uzmanlık eğitim süreleri, haksız tutukluluk ve gözaltı süreleri gibi önemli başlıklar yer alıyor. Borçlanmanın sunduğu en önemli avantajlardan biri işe giriş tarihinin geriye çekilebilmesi. Özellikle kadınlar, üç çocuk için doğum borçlanması yaparak 6 yıla kadar prim kazanabiliyor. Bu da emeklilikte bekleme süresini kısaltıyor. Erkekler ise askerlik sürelerini borçlanarak sigorta başlangıç tarihlerini öne çekebiliyor, böylece 1 yıl erken emeklilik şansı elde ediyor.