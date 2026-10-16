Erkut Çelebi TTSO yönetim kurulu başkanlığına 53 oyla yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erkut Çelebi TTSO yönetim kurulu başkanlığına 53 oyla yeniden seçildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTSO'da yapılan seçimlerde Erkut Çelebi 53 oyla yeniden yönetim kurulu başkanlığına, Suat Hacısalihoğlu ise meclis başkanlığına seçildi. Hacısalihoğlu sonuçların şehre ve iş dünyasına hayırlı olmasını dilerken, Çelebi tüm üyelerle Trabzon için çalışacaklarını söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Erkut Çelebi, Meclis Başkanlığına ise Suat Hacısalihoğlu seçildi.

TTSO'da bir süre önce gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinin ardından meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegelerinin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimleri, en yaşlı meclis üyesi Sadık Atmaca ile en genç meclis üyesi Eren Öztürk yönetti.

İki liste ile yapılan yönetim kurulu seçimlerinde mevcut başkan Erkut Çelebi'nin listesi 53, diğer aday Samet Canbakkal'ın listesi ise 26 oy aldı.

Toplam 83 oyun kullanıldığı seçimde 3 oy boş çıkarken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Tek listeyle gidilen meclis başkanlık divanı seçimlerinde ise Suat Hacısalihoğlu meclis başkanlığına, Ali Haydar Baş ve Davut Bozkurt başkan yardımcılıklarına, İbrahim Sertel de katip üyeliğe seçildi.

Seçimlerin ardından konuşan Hacısalihoğlu, meclis üyelerini kutlayarak, "Sandık sonucu ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Seçim sonuçlarının şehrimize, iş dünyamıza, camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilen Çelebi de kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sandıktan çıkan sonuçlardan daha çok Trabzon geleceği önemli. Seçim bitti. Destek veren vermeyen herkese tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerde arkadaşlarımızı muhalefet veya rakip olarak kabul etmiyoruz. Bütün meclis üyelerimizle, arkadaşlarımızla Trabzon için çalışacağız. Önümüzdeki günlerde güzel projelerle şehrimize katkı sunacağız."

Kaynak: AA
Suat HacısalihoğluYerel HaberlerTrabzonEkonomiÇelebiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı 5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
İstanbul’un yanı başına kış geldi Bu görüntüler az önce çekildi İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:13:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Erkut Çelebi TTSO yönetim kurulu başkanlığına 53 oyla yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei