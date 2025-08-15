YANGIN 3 FARKLI NOKTADA ÇIKMIŞ
Karaman'ın Ermenek ilçesinde ormanda çıkan yangında havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ekiplere köylülerde destek veriyor. Ermenek Kaymakamı Uğur Almalı, Ermenek ve Sarıveliler arasındaki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını, alevlerin havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.
Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN/ERMENEK,(Karaman)
Son Dakika › Güncel › Ermenek'te Orman Yangını - Son Dakika
