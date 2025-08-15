Ermenek\'te Orman Yangını Kontrol Altında

'YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtilerek, "Bugün saat 13.45'te, Ermenek ilçemiz Yeşilköy köyü sınırlarında bulunan Ortaçal mevkisinde çıkan orman yangınına ilk müdahale, Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, kısa sürede havadan ve karadan yoğun bir müdahale başlatılmıştır. Mücadele çalışmalarında; havadan 3 helikopter, karadan ise orman teşkilatımıza ait 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel, 127 orman yangın işçisi görev almaktadır. Bunun yanı sıra jandarmamız ve emniyetimizin desteğiyle; İl Özel İdare ve belediyelerimize ait iş makineleri, su tankları, itfaiye araçları ile vatandaşlarımıza ait çok sayıda su tankı da çalışmalara katılmaktadır. Yangının enerjisi düşürülmüş olup, tamamen kontrol altına alınması için topyekün mücadele devam etmektedir." denildi.

Hasan DÖNMEZ- Muammer ŞEN- Ali Rıza ETÇİ/ERMENEK, (Karaman),