Ermenek'te su baskınında ölen 18 madenci, 12. yılda mezarları başında anıldı

Ermenek'te su baskınında ölen 18 madenci, 12. yılda mezarları başında anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ermenek'te maden ocağındaki su baskınında yaşamını yitiren 18 işçi, facianın 12. yılında mezarları başında anıldı. Kaymakam Uğur Muzaffer Çam ve Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Güneyyurt ile Aşağı Çağlar'daki mezarlara karanfil bırakıp yakınlara başsağlığı diledi.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 12. yılında mezarları başında anıldı.
Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve protokol üyeleri ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret etti.
Çam ve beraberindekiler mezarlara karanfil bıraktı, madenci yakınlarına başsağlığı diledi.
Program, dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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