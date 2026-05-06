Ermenistan Türkiye ile Mükemmel Diyalog Kurdu
Ermenistan Türkiye ile Mükemmel Diyalog Kurdu

06.05.2026 16:10
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Türkiye ile ilişkilerin olumlu olduğunu ve işbirliği fırsatlarını vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan'ın "mükemmel diyaloğa" sahip olduklarını ve işbirliği için çok sayıda fırsatın oluştuğunu söyledi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da "Fırtınaların İçinden Geçmek" temasıyla düzenlenen "Erivan Diyalog 2026" Forumu'nda konuşan Mirzoyan, Erivan-Ankara ilişkilerini değerlendirdi.

Mirzoyan, "Türkiye ile mükemmel bir diyaloğumuz var." ifadesini kullanarak, iki ülke işbirliği için çok sayıda fırsatın oluştuğunu söyledi.

İki ülke arasındaki son temasları anımsatan Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan'ın diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması konusunda ilgi ve irade ortaya koyduğunu bildirdi.

Mirzoyan, iki ülke diyaloğunun "olumlu sonuçlar doğuracak yeterli seviyeye" ulaştığı mesajını verdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

