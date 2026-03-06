Erol'dan ABD'ye Tepki: Türkiye Bir Tehdit Değil

(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ABD merkezli bir yayın organında Türkiye'nin "sınırlandırılması gereken bir tehdit" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi. Erol, Türkiye'nin dış politika geleneğinin ulusal egemenlik, bağımsız karar alma kapasitesi ve bölgesel barış ilkeleri üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ABD merkezli bir yayın organında Türkiye'nin "sınırlandırılması gereken bir tehdit" olarak tanımlanmasına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Erol, söz konusu yaklaşımın hem tarihsel gerçeklerle hem de Türkiye'nin dış politika geleneğiyle bağdaşmadığını belirtti.

Türkiye'yi bölgesel bir tehdit gibi göstermeye çalışan değerlendirmelerin ülkeye karşı saygısızlığın ve yüzeysel jeopolitik okumaların ürünü olduğunu ifade eden Erol, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika geleneğinin günübirlik güç projeksiyonlarına dayanan ya da emperyal rekabetin parçası olmak üzerine değil; ulusal egemenliğin korunması, bağımsız karar alma kapasitesi ve bölgesel barışın tesis edilmesi üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Bu geleneğin temellerinin Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesine dayandığını kaydeden Erol, Türkiye'nin tarihsel olarak barış ve denge politikası izlediğine dikkati çekti.

Erol, bu tarihsel çizginin en önemli örneklerinden birinin II. Dünya Savaşı sırasında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün yürüttüğü stratejik tarafsızlık politikası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dış politikasının daima bağımsızlık ve kararlılık üzerine kurulduğunu vurgulayan Erol, bunun en açık örneklerinden birinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu söyledi. Erol, dönemin CHP-MSP hükümetinin uluslararası baskılara ve tehditlere rağmen Türkiye'nin garantörlük hakkını kullandığını, Kıbrıs Türk halkına yönelen Ada'daki katliamları durdurmak için tarihi bir karar alındığını kaydetti.

Erol, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in harekatı, "Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz." sözleriyle son derece meşru, haklı ve barışçıl bir temele oturttuğunu hatırlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi farklı siyasal görüşlere sahip liderlerin partilerinin iktidarında, ambargolara ve uluslararası baskılara rağmen uluslararası hukuktan doğan meşru hakların ve insani sorumluluğun kararlı şekilde savunulmasının ve Türk milletinin kenetlenmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Erol, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ve egemen bir devlet olmanın gereği olarak dün olduğu gibi bugün de dış politikasını ulusal egemenlik, uluslararası hukuk ve bölgesel barış ilkeleri doğrultusunda belirlemeye devam edeceğini söyledi.

Erol, "Bugün ulusal birlik ve beraberlik günüdür" dedi.