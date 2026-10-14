Erol Günaydın, ölümünün 14. yılında Çiçek Taksi'deki Ramazan rolüyle anılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erol Günaydın, ölümünün 14. yılında Çiçek Taksi'deki Ramazan rolüyle anılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tiyatrosunda meddahlık geleneğinin temsilcisi Erol Günaydın'ın vefatının ardından 14 yıl geçti. Galatasaray Lisesi'nde tiyatroya başlayan Günaydın, Çiçek Taksi'deki Ramazan rolüyle geniş izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Türk tiyatrosunda meddahlık geleneğinin önemli temsilcilerinden oyuncu, yönetmen ve senarist Erol Günaydın'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 16 Nisan 1933'te dünyaya gelen Günaydın, babası Kazım Bey'in çocuklarının eğitimi için İstanbul'a taşınmasının ardından öğrenimini burada sürdürdü. Galatasaray Lisesi'nde yatılı okuduğu yıllarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan sanatçı, okulun tiyatro kulübüne katıldı ve arkadaşlarını güldüren gösteriler yaptı.

Öğretmenlerini hicvettiği küçük gösterilerle de dikkati çeken sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatrolarının oyunculuk sınavını kazanarak, tiyatro kariyerine adım attı.

Günaydın, Haldun Dormen'in Cep Tiyatrosu'nda sahnelenen Philip King'in "Papaz Kaçtı" oyunuyla 1955'te profesyonel oyunculuğa başladı. Ertesi yıl Muhsin Ertuğrul'un yöneticiliğini yaptığı Ankara Devlet Tiyatrosunun oyunlarında rol alan sanatçı, 1957'de katıldığı Dormen Tiyatrosunda çok sayıda yapımda sahneye çıktı.

Tiyatro yaşamı boyunca küçük ya da büyük roller arasında ayrım yapmadan farklı karakterleri canlandıran Günaydın, geleneksel tiyatro anlayışıyla modern sahne yorumunu bir araya getirdi. Kavuklu Hamdi'den İsmail Dümbüllü'ye uzanan meddahlık geleneğinin temsilcilerinden biri olarak tanındı.

Kariyeri boyunca farklı topluluklarla çalışmayı sürdürdü

Erol Günaydın, Cemal Reşit Rey'in müziklerini yaptığı "Yaygara" ve "Uyy Balon Dünya" müzikalleri ile "İstanbul Masalı" adlı yapımın yazarlığını üstlendi.

Sanatçının rol aldığı tiyatro oyunları arasında "Nuh", "Kleopatra'nın Mezarı", "Zafer Madalyası", "Canlı Maymun Lokantası", "Yorgun Matador" ve "Bir Tutkunun Yüzyılı/ Estragon" yer aldı.

Akbank Çocuk Tiyatrosunun yöneticiliğini yapan Günaydın, Dormen Tiyatrosunun yanı sıra farklı tiyatro topluluklarında da sahne aldı. Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosunun kuruluşunda yer alan sanatçı, kariyeri boyunca farklı topluluklarla çalıştı.

Usta oyuncu, 1960'ta "Yeşil Kurbağalar" filmiyle sinemada rol almaya başladı. Halide Edip Adıvar'ın eserinden uyarlanan "Sinekli Bakkal" filminde canlandırdığı Kız Tevfik karakteriyle de hatırlanan sanatçı, sinema kariyerinde komedi ve dram türlerinde farklı roller üstlendi.

Haldun Dormen'in yönettiği "Güzel Bir Gün İçin" filminin senaryosunu da yazan Günaydın, 1967'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini kazandı. Sanatçı, "Oliver" müzikalindeki rolüyle İlhan İskender Ödülü'ne, 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne layık görüldü.

Televizyon dizilerinde de uzun yıllar rol alan Günaydın, TRT'de yayımlanan "Çiçek Taksi" dizisindeki Ramazan karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İzeyicinin yoğun ilgi gösterdiği "Mahallenin Muhtarları", "Tatlı Kaçıklar", "Cennet Mahallesi", "Akasya Durağı", "Hatırla Sevgili" ve "Balkan Düğünü" adlı yapımlarda önemli roller üstlendi.

Erol Günaydın, "Beyaz Melek", "Güneşi Gördüm", "Nekrüt", "Destere", "7 Kocalı Hürmüz" ve "Orada" adlı filmlerde de kamera karşısına geçti. Sinema ve televizyon çalışmalarında farklı karakterleri canlandıran sanatçı, yardımcı rollerdeki performanslarıyla da dikkati çekti.

Seslendirme çalışmalarıyla da tanındı

Unutulmaz sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da tanındı. Çizgi film karakteri Ayı Yogi'ye sesiyle hayat veren sanatçı, "Yüzüklerin Efendisi" filminde Bilbo Baggins'i, "Yukarı Bak" adlı animasyonda Carl Fredricksen'i ve "Hz. Muhammed: Son Peygamber" çizgi filminde Ebu Talip'i seslendirdi.

Meddah gösterileri ve Nasreddin Hoca tiplemesiyle geleneksel anlatı kültürünü sürdüren Günaydın, farklı kuşaklardan izleyicilere ulaştı. Sanatçı ayrıca Athena'nın "Arsız Gönül" adlı şarkısıyla Emre Altuğ'un "Aşk-ı Kıyamet" şarkılarının kliplerinde rol aldı.

Gazeteci-yazar Emine Algan'ın Günaydın ile gerçekleştirdiği nehir söyleşi, 2007'de "İki Kalas Bir Heves" adıyla kitaplaştırıldı. Eser, sanatçının tiyatro yaşamına ve mesleğine ilişkin değerlendirmelerini okurlarla buluşturdu.

Üç çocuk babası Günaydın, 15 Ekim 2012'de İstanbul'da hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi, 17 Ekim 2012'de Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
Erol GünaydınKültür SanatTelevizyonMagazinSinemaGüncelSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:43:28. #7.12#
SON DAKİKA: Erol Günaydın, ölümünün 14. yılında Çiçek Taksi'deki Ramazan rolüyle anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei