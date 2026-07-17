Erol: Kurultay Mevcut Delegelerle Yeniden Yapılmalı

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "38. Olağan Kurultayın yeniden yapılabilmesi ancak 38. Olağan Kurultay delegeleriyle mümkündür" dedi.

Erol, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yaptığı paylaşımda, CHP içinde ve kamuoyunda olağan ya da olağanüstü kurultay yapılıp yapılamayacağı yönündeki tartışmaların gündemin önemli başlıklarından biri haline geldiğini belirtti.

Parti tüzüğünün 38. maddesine göre, delegelerin görev süresinin seçildikleri kongreyi izleyen olağan kongreye kadar devam ettiğini belirterek, "38. Olağan Kongre süreci tamamlanmadan 39. Olağan Kongre takvimi başlayamaz ve delegelik sıfatı sona ermez, yeni delegeler seçilinceye kadar mevcut delegelerin görevleri devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edildiğini ve sürecin 3 Kasım 2023 tarihine döndürüldüğünü belirten Erol, bu kararın kongre takvimini değil, yalnızca 38. Olağan Kurultayı geçersiz kıldığını savundu.

"KURULTAYIN YENİDEN YAPILMASI MEVCUT DELEGELERLE MÜMKÜNDÜR"

Erol, mahkeme kararının ardından hukuken yapılması gereken işlemin, mevcut 38. Olağan Kurultay delegeleriyle kurultayın yeniden gerçekleştirilmesi ve olağan kongre sürecinin tamamlanması olduğunu belirterek, "38. Olağan Kurultayın yeniden yapılabilmesi ancak 38. Olağan Kurultay delegeleriyle mümkündür. Dolayısıyla olağan kongre süreci de ancak bu kurultayın tamamlanmasıyla sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Parti tüzüğünün 43. maddesine de atıfta bulunan Erol, kongreler takvimi ilan edildikten sonra olağanüstü kongre yapılmasının, süreç daha önce başlamış olsa bile Merkez Yönetim Kurulu'nun iznine bağlı olduğunu öne sürdü. Mahkemenin verdiği karar nedeniyle kongre sürecinin tamamlanmadığını savunan Erol, bu nedenle MYK izni dışında olağanüstü kurultay yapılmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Mahkemenin kurultayı hukuken geçersiz saydığını ancak kurultaya esas teşkil eden kongre takvimini, ilçe ve il kongrelerini ya da bu süreçte seçilmiş delegeleri ortadan kaldıran bir hüküm kurmadığını ifade eden Erol, "Geçersiz sayılan işlem kurultayın kendisidir. Kongre takvimi süreci ve delegelik sıfatı ise devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Erol, "Kongre takviminin tamamlanmasından sonra 39. Olağan Kongre takvimi başlatılabilir. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultayı toplamak ya da 38. Olağan Kurultayı yapmak, bu kurultayın yapılmasına yönelik delegeyi yeniden seçmek veya 39. Olağan Kongre takvimini başlatmak kanaatimce mümkün değildir" ifadelerini kullandı.