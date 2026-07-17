Erol: Kurultay Mevcut Delegelerle Yeniden Yapılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erol: Kurultay Mevcut Delegelerle Yeniden Yapılmalı

17.07.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Erol, 38. Olağan Kurultay'ın yalnızca mevcut delegelerle yeniden yapılabileceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "38. Olağan Kurultayın yeniden yapılabilmesi ancak 38. Olağan Kurultay delegeleriyle mümkündür" dedi.

Erol, "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yaptığı paylaşımda, CHP içinde ve kamuoyunda olağan ya da olağanüstü kurultay yapılıp yapılamayacağı yönündeki tartışmaların gündemin önemli başlıklarından biri haline geldiğini belirtti.

Parti tüzüğünün 38. maddesine göre, delegelerin görev süresinin seçildikleri kongreyi izleyen olağan kongreye kadar devam ettiğini belirterek, "38. Olağan Kongre süreci tamamlanmadan 39. Olağan Kongre takvimi başlayamaz ve delegelik sıfatı sona ermez, yeni delegeler seçilinceye kadar mevcut delegelerin görevleri devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edildiğini ve sürecin 3 Kasım 2023 tarihine döndürüldüğünü belirten Erol, bu kararın kongre takvimini değil, yalnızca 38. Olağan Kurultayı geçersiz kıldığını savundu.

"KURULTAYIN YENİDEN YAPILMASI MEVCUT DELEGELERLE MÜMKÜNDÜR"

Erol, mahkeme kararının ardından hukuken yapılması gereken işlemin, mevcut 38. Olağan Kurultay delegeleriyle kurultayın yeniden gerçekleştirilmesi ve olağan kongre sürecinin tamamlanması olduğunu belirterek, "38. Olağan Kurultayın yeniden yapılabilmesi ancak 38. Olağan Kurultay delegeleriyle mümkündür. Dolayısıyla olağan kongre süreci de ancak bu kurultayın tamamlanmasıyla sona erecektir" ifadelerini kullandı.

Parti tüzüğünün 43. maddesine de atıfta bulunan Erol, kongreler takvimi ilan edildikten sonra olağanüstü kongre yapılmasının, süreç daha önce başlamış olsa bile Merkez Yönetim Kurulu'nun iznine bağlı olduğunu öne sürdü. Mahkemenin verdiği karar nedeniyle kongre sürecinin tamamlanmadığını savunan Erol, bu nedenle MYK izni dışında olağanüstü kurultay yapılmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Mahkemenin kurultayı hukuken geçersiz saydığını ancak kurultaya esas teşkil eden kongre takvimini, ilçe ve il kongrelerini ya da bu süreçte seçilmiş delegeleri ortadan kaldıran bir hüküm kurmadığını ifade eden Erol, "Geçersiz sayılan işlem kurultayın kendisidir. Kongre takvimi süreci ve delegelik sıfatı ise devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Gürsel Erol, "Kongre takviminin tamamlanmasından sonra 39. Olağan Kongre takvimi başlatılabilir. Yargıtay kararı kesinleşmeden olağanüstü kurultayı toplamak ya da 38. Olağan Kurultayı yapmak, bu kurultayın yapılmasına yönelik delegeyi yeniden seçmek veya 39. Olağan Kongre takvimini başlatmak kanaatimce mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erol: Kurultay Mevcut Delegelerle Yeniden Yapılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar Yanlış yere araç park ettikleri için uyardıkları grubun saldırısına uğradılar
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin’de meydanlara yerleştirildi Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Beşiktaş’ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu Beşiktaş'ta polis noktasına terör saldırısı soruşturması tamamlandı: İstenen cezalar belli oldu
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
14:19
Zarar öyle böyle değil Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
Zarar öyle böyle değil! Parasını gümüşe yatıran vatandaşın isyanı olay oldu
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 14:49:16. #7.12#
SON DAKİKA: Erol: Kurultay Mevcut Delegelerle Yeniden Yapılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.