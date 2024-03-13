Eros Davası'nda verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekti - Son Dakika
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Eros Davası'nda verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekti

Eros Davası\'nda verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezanın verildiği Eros Davası'nda sanığa verilen cezanın savundu. Sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışına çıkışı yasaklandı. Tunç, her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu ve kötü muamelenin karşısında olacaklarını belirtti.

13.03.2024 17:31
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Hayvanlara yönelik şiddette sembol dava olarak nitelenen Eros Davası'nda sanığa verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekerken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, verilen cezanın, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek ceza olduğunu savundu.

Kararın verildiği Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarının atıldığı dakikalarda, sosyal medya hesabı X üzerinden kararla ilgili bir paylaşım yapan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmişti. İtirazın, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz"

Kaynak: ANKA

Yılmaz Tunç, Hayvan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eros Davası'nda verilen ceza hayvanseverlerin tepkisini çekti - Son Dakika

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