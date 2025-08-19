Erozyona Karşı Kompost Tesisleri Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erozyona Karşı Kompost Tesisleri Gerekiyor

Erozyona Karşı Kompost Tesisleri Gerekiyor
19.08.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya'da erozyonu önlemek için köylerde kompost gübre tesisleri kurulmalı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, tarım arazilerinin erozyona karşı korunması için köylerde kompost gübre üretim tesisi kurulması gerektiğini belirtti.

Konukcu, iklim değişikliğiyle mücadele konulu bir toplantı için geldiği kentte, AA muhabirine, tarım arazilerinin tahribatına neden olan en büyük etkenin erozyon olduğunu söyledi.

Trakya'da da erozyonun tarım topraklarını tehdit ettiğini belirten Konukcu, "Trakya'da erozyonun nedeni tarım arazilerinin buğday hasadından ayçiçeği ekimine kadar sürülüp boş bırakılması ve koruyucu bitkilerin ekilmemesidir." dedi.

Konukcu, arazilerin boş kaldığı dönemde baklagil ve diğer koruyucu bitkilerin ekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trakya'da yaklaşık 3 milyon dekar tarım arazisinin olduğunu ifade eden Konukcu, "Bu tarım arazilerinin yüzde 50'ye yakını erozyondan etkilenmiş durumda. Kalanın ise yüzde 20'si erozyon tehdidi altında. Erozyonla birlikte toprakların en verimli kısmı aşınmakta. Aşınan topraklar barajları, gölleri ve su kaynaklarını da kirletmektedir." diye konuştu.

Toprak sağlığı ve biyoçeşitlilik korunacak

Toprağın su tutma kapasitesinin artırılması gerektiğini anlatan Konukcu, şunları kaydetti:

"Toprağın su alma hızının geliştirilmesi gerekmektedir. İklim değişimiyle birlikte yağış rejimi de değişmiştir. Uzun kuraklıklardan sonra gelen yağışlar yüzey akışına geçmektedir. Toprağı öyle bir yapı haline getirmeliyiz ki gelen yağışı hızlı şekilde içerisine alabilsin, toprağın bünyesinde tutabilsin.

Erozyona karşı toprağın organik madde miktarı artırılmalı. Her köye kompost tesisi kurulması gerekiyor. Organik ve evsel atıklarımız hem boşa gidiyor yönetilemiyor hem de iklim değişimine sebep oluyor. Bu atıklar değerlendirildiği zaman toprağa yararlı gübreye dönüştürülerek erozyonun da önüne geçilecektir."

Gübrenin önemli bir tarımsal girdi olduğunu aktaran Konukcu, çiftçilerin kendi üretecekleri gübreyle toprağın sağlığını ve biyoçeşitliği koruyarak erozyonu önleyebileceğini dile getirdi.

Hassas tarım teknolojileri kullanılmalı

Tarımda fazla ilaç kullanmanın biyoçeşitliği etkilediğini ve toprağı erozyona maruz bıraktığını aktaran Konukcu, "Bunu azaltmak için ise doğru zamanda doğru formda ilaçların kullanılması gerekiyor. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle hassas tarım teknolojileri adı altında bu yapılıyor. Buna değişken girdili tarım da deniliyor. Yabancı otların yoğun olduğu bölgeye sadece ilaç atılıyor az ot olan yere daha az ilaç atılarak hem girdi maliyetleri azaltılıyor hem de ürünün kalitesi artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Sağlık, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erozyona Karşı Kompost Tesisleri Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı Kuaförde dehşet anı: Saç kurutma makinesi kadının elinde patladı
Takımdan ayrılacak mı Gabriel Sara hakkında son karar verildi Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
10:40
MEB, 81 ile genelde gönderdi Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
MEB, 81 ile genelde gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 11:45:23. #7.11#
SON DAKİKA: Erozyona Karşı Kompost Tesisleri Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.