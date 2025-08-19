Erozyona Karşı Kompost Tesisleri Gerekiyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, tarım arazilerinin erozyona karşı korunması için köylerde kompost gübre üretim tesisi kurulması gerektiğini belirtti.

Konukcu, iklim değişikliğiyle mücadele konulu bir toplantı için geldiği kentte, AA muhabirine, tarım arazilerinin tahribatına neden olan en büyük etkenin erozyon olduğunu söyledi.

Trakya'da da erozyonun tarım topraklarını tehdit ettiğini belirten Konukcu, "Trakya'da erozyonun nedeni tarım arazilerinin buğday hasadından ayçiçeği ekimine kadar sürülüp boş bırakılması ve koruyucu bitkilerin ekilmemesidir." dedi.

Konukcu, arazilerin boş kaldığı dönemde baklagil ve diğer koruyucu bitkilerin ekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Trakya'da yaklaşık 3 milyon dekar tarım arazisinin olduğunu ifade eden Konukcu, "Bu tarım arazilerinin yüzde 50'ye yakını erozyondan etkilenmiş durumda. Kalanın ise yüzde 20'si erozyon tehdidi altında. Erozyonla birlikte toprakların en verimli kısmı aşınmakta. Aşınan topraklar barajları, gölleri ve su kaynaklarını da kirletmektedir." diye konuştu.

Toprak sağlığı ve biyoçeşitlilik korunacak

Toprağın su tutma kapasitesinin artırılması gerektiğini anlatan Konukcu, şunları kaydetti:

"Toprağın su alma hızının geliştirilmesi gerekmektedir. İklim değişimiyle birlikte yağış rejimi de değişmiştir. Uzun kuraklıklardan sonra gelen yağışlar yüzey akışına geçmektedir. Toprağı öyle bir yapı haline getirmeliyiz ki gelen yağışı hızlı şekilde içerisine alabilsin, toprağın bünyesinde tutabilsin.

Erozyona karşı toprağın organik madde miktarı artırılmalı. Her köye kompost tesisi kurulması gerekiyor. Organik ve evsel atıklarımız hem boşa gidiyor yönetilemiyor hem de iklim değişimine sebep oluyor. Bu atıklar değerlendirildiği zaman toprağa yararlı gübreye dönüştürülerek erozyonun da önüne geçilecektir."

Gübrenin önemli bir tarımsal girdi olduğunu aktaran Konukcu, çiftçilerin kendi üretecekleri gübreyle toprağın sağlığını ve biyoçeşitliği koruyarak erozyonu önleyebileceğini dile getirdi.

Hassas tarım teknolojileri kullanılmalı

Tarımda fazla ilaç kullanmanın biyoçeşitliği etkilediğini ve toprağı erozyona maruz bıraktığını aktaran Konukcu, "Bunu azaltmak için ise doğru zamanda doğru formda ilaçların kullanılması gerekiyor. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle hassas tarım teknolojileri adı altında bu yapılıyor. Buna değişken girdili tarım da deniliyor. Yabancı otların yoğun olduğu bölgeye sadece ilaç atılıyor az ot olan yere daha az ilaç atılarak hem girdi maliyetleri azaltılıyor hem de ürünün kalitesi artmış oluyor." ifadelerini kullandı.