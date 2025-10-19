Ersin Tatar, Tufan Erhürman'ı Tebrik Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre ülkedeki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

KKTC'deki cumhurbaşkanı seçiminin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna (BRT) değerlendirmede bulunan Tatar, demokratik bir süreç yaşandığını söyledi.

Tatar, "Bana inanan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tufan Bey'i tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Seçimin farklı boyutları olduğunu dile getiren Tatar, seçim sürecinde iç meselelerin ağırlıklı olarak gündeme geldiğini belirtti.

Tatar, "halkın değişim istediğine" işaret ederek, "Kıbrıs konusu bağlamında nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz." dedi.