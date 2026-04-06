Ertan Yıldız'ın Üyeliği Düşürüldü

06.04.2026 21:13
Bakırköy Belediyesi'nde, Ertan Yıldız'ın 3 toplantıya katılmaması nedeniyle üyeliği düşürüldü.

Bakırköy Belediye Meclisinde, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuksuz yargılanan Bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın, 3 meclis toplantısına üst üste katılmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle meclis üyeliğinin düşürülmesine karar verildi.

Bakırköy Belediye Meclisi nisan ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu başkanlığında belediye ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda Ovalıoğlu, meclis gündemine geçmeden önce sözlü öneride bulunmak istediğini söyledi.

Ovalıoğlu, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesinde, "özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 bileşim günü veya 1 yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilebilir" hükmünün yer aldığını belirtti.

Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 bileşim gününe katılmama durumunun, Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız yönünden gerçekleştiğinin meclis yoklama defterinden tespit edildiğini anlatan Ovalıoğlu, "Kendisine savunma yapması için tebligat yapılmıştır. Ancak verilen sürede tebligata herhangi bir cevap vermemiştir." dedi.

Ovalıoğlu, bu kapsamda Belediye Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 29. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 9/a maddesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 18 Şubat 2022 tarihli genelgesine istinaden, meclis üyeliğinden düşürülmesi konusunda karar alınması için sözlü önerinin belediye meclisi gündemine alınmasını önerdiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada sözlü önerinin gündeme alınması oy birliğiyle kabul edildi. Ardından toplantıda gündem maddelerine geçildi.

Toplantıda, Bağımsız Meclis Üyesi Ertan Yıldız'ın meclis toplantısına üst üste katılmadığı gerekçesiyle üyeliğinin düşürülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

21:28
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
21:16
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
