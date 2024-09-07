Ertuğrul Gazi'yi Anma Etkinliği - Son Dakika
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Ertuğrul Gazi'yi Anma Etkinliği

Ertuğrul Gazi\'yi Anma Etkinliği

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından başlatılan 'toy' geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Söğüt ilçesinde buluşturuyor. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde, şifalı pilav dağıtımı yapılıyor.

07.09.2024 22:16
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Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 743 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Söğüt ilçesinde buluşturuyor.

Gelenek doğrultusunda düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Söğüt'te yapılıyor.

İlçeye bağlı Küre köyünde, şenlikler kapsamında yarın dağıtılacak şifalı pilavın hazırlanmasına başlandı.

Son 32 yıldır Dursun Fakıh Türbesi'nin bulunduğu Küre köyünde pişirilen pilav için yaklaşık 4 ton bulgur, 2 ton et, 300 kilogram nohut ve 1 ton yağ kullanılıyor.

Dualarla pişirilen pilavın 100 binden fazla kişiye dağıtılması planlanıyor.

Hazırlanması sabaha kadar sürüyor, 150-160 kazanda pişiriliyor

Küre Köyü Muhtarı Eyüp Seylan, AA muhabirine, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde şifalı pilav adıyla pişirilip dağıtılan pilavın, 1992 yılında kurulan Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde hazırlandığını söyledi.

Ertuğrul Gazi zamanındaki geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirten Seylan, şunları ifade etti:

"Pilavı pişirmeden önce köy imamızın duasıyla işe başlıyoruz. Bu yılla birlikte 32 yıldır şifalı pilav pişiriyoruz. Yaklaşık 4 ton bulgur, 2 ton civarında et, 300 kilogram nohut ve 1 ton civarında yağı karıştırıp pilava çeviriyoruz. Geçmişte olduğu gibi hayırsever vatandaşlarımız tarafından küçükbaş hayvan bağışı da yapılıyor. Sabah saatlerine kadar köyümüzün kadınları, erkekleri yaklaşık 150-160 kazan pilav pişirecek. Bu da 100 bin kişinin üzerinde insana yetecek pilav oluyor. Söğüt başta olmak üzere Dursun Fakıh Türbesi'ni ziyarete gelen vatandaşlarımıza ikram ediyoruz."

Kaynak: AA

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