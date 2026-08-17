Ertürk Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma altında.
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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