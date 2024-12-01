Eruh\'ta Mahsur Kalan Keçi 2 Gün Sonra Kurtarıldı

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SİİRT'te, dağlık arazideki uçurumda mahsur kalan keçi, 2 gün sonra ekiplerin çalışmasıyla 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyü kırsalında dağlık arazide otlanan keçi, uçurumda mahsur kaldı. Keçisinin mahsur kaldığını fark eden besici Mahmut Beytekin'in, durumu bildirmesi üzerine olay yerine Eruh Arama ve Kurtarma (ERKUT) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Haber ve Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,