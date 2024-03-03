Hatay'ın Erzin ilçesinde gönüllüler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara mama ve su bıraktı.
İki Gün İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Derneğince sahipsiz hayvanlar için etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya gelen 50 gönüllü, bisikletleriyle cadde ve sokakları gezdi.
Katılımcılar belirli noktalara mama ve su koydu.
Son Dakika › Güncel › Erzin'de Gönüllüler Sahipsiz Hayvanlar İçin Mama ve Su Bıraktı - Son Dakika
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, Varda Köprüsü yanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikahlarını üniformalarıyla kıyan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, çiftin evlilik cüzdanını Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur verdi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aziz Karakuş ile çiftin mesai arkadaşları da katıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde, arızalı olduğu belirtilen 3 milyon lira değerindeki bir teknede patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tekne alev topuna dönerken, tekne sahibi ve arkadaşı denize atlayarak kurtuldu. Yanıklar oluşan yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen site sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki temasları sırasında yaptığı açıklamalarda, enflasyonun kontrol altına alındığını ve büyümeye odaklandıklarını belirtti. Ayrıca, piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini ve ülkemizin 5 yıl daha kazandığını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini vurguladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunan Y.K. ile S.T. arasında çıkan tartışmada Y.K. tarafından tabancayla vurulan S.T. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Y.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.'nin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Soruşturma başlatıldı.
AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar, Turan Mahallesi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, 60 projeyi anlatarak ilçenin gelişimi ve refahı için çalışacaklarını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekilleri de konuşmalarında, İzmir'e hizmet için çalıştıklarını ve CHP'nin yönetimde olduğu belediyelerin hizmete yetersiz kaldığını vurguladılar.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.
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