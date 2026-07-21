Hatay'ın Erzin ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana-İskenderun Otoyolu'nun Gözeneler mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Erzin'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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