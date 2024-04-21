Erzin ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Erzin ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Erzin ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrenciler ve aileleri Sığır Gölü Parkı'nda bir araya geldi. Etkinlikte piknik yapıp farklı renklerdeki uçurtmaları uçuran katılımcılara çocuklara hediye verildi.

21.04.2024 17:09
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Hatay'ın Erzin ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Erzin Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik için öğrenciler aileleriyle Sığır Gölü Parkı'nda bir araya geldi.

Etkinliğe katılanlar, hem piknik yaptı hem de farklı renklerdeki uçurtmaları uçurdu.

Şenliğe katılan çocuklara hediye verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzin ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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