Erzin ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.C.E. idaresindeki otomobil refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü ve 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ve sürücünün durumu ağır. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı, ancak daha sonra ulaşıma açıldı.