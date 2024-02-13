Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanlarımızla sahadayız' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanlarımızla sahadayız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: \'Toprak kaymasıyla ilgili tüm imkanlarımızla sahadayız\'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, 'Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız.' ifadesini kullandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toprak kaymasından etkilenen madencilerin geçmiş olsun dileklerini iletti ve ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti.

13.02.2024 18:01
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir. İrtibat kurulamayan kardeşlerimize ulaşmak için tüm çabamızı sarf ediyoruz."

Kaynak: AA

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