Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
