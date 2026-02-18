Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

Gece yarısı korkutan yangın! 3\'ü çocuk 8 kişi yaralandı
18.02.2026 23:53
Erzincan'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da apartman dairesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi Bahçesaray Caddesi'nde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KORKUTAN YANGIN! 3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Tedavi altına alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı - Son Dakika
