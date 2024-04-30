Erzincan'da kontrolden çıkan araç sürücüsü yüzerek kurtuldu - Son Dakika
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Erzincan'da kontrolden çıkan araç sürücüsü yüzerek kurtuldu

Erzincan\'da kontrolden çıkan araç sürücüsü yüzerek kurtuldu

Erzincan-Kemah kara yolu Söğütözü köyü yakınlarında meydana gelen kazada, A.Ç'nin kullandığı otomobil Karasu Nehri'ne devrildi. Sürücü, otomobilden kendi çabasıyla çıkarak yüzerek kıyıya ulaştı. Araç ise nehirde kayboldu. Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada, jandarma ekipleri kaybolan otomobili aramaya devam ediyor.

30.04.2024 21:43
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Erzincan'da kontrolden çıkarak Karasu Nehri'ne devrilen aracın sürücüsü yüzerek kurtuldu.

A.Ç'nin kullandığı 31 AJD 765 plakalı otomobil, Erzincan- Kemah kara yolu Söğütözü köyü yakınlarında Karasu Nehri'ne devrildi.

Otomobilden kendi çabasıyla çıkan araç sürücüsü yüzerek kıyıya ulaştı.

Otomobil ise bahar yağışları ile debisi artan nehirde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaybolan otomobili nehir kıyısında aramaya devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da kontrolden çıkan araç sürücüsü yüzerek kurtuldu - Son Dakika

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