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Erzincan'da DEAŞ Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da DEAŞ Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda, terör örgütünü finanse ettiği değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 26 milyon İran riyali, 65 bin Türk lirası, dijital materyaller, banka dekontları ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. İşlemler devam ediyor.

Erzincan\'da DEAŞ Operasyonu: 5 Kişi Gözaltına Alındı
12.01.2024 - 14:11,  Güncelleme: 14:14
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ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından 'Terörizmin finansmanıyla mücadele' kapsamında; MASAK raporlarının incelenmesi sonucu DEAŞ silahlı terör örgütünü finanse ettiği değerlendirilen toplam 5 şüpheli, 10 Ocak'ta yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, 26 milyon İran riyali ile birlikte yaklaşık 65 bin Türk lirası, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, İran, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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