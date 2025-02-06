Erzincan'da Eğitime Hava Koşulları Nedeniyle Ara

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Erzincan'ın Refahiye ve Tercan ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 7 Şubat'ta ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentte bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 7 Şubat Cuma günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Tercan Kaymakamlığı ise yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın ilçede eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.