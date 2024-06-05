Erzincan'da Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekli Giren 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Erzincan'da Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekli Giren 3 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan\'da Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekli Giren 3 Kişi Gözaltına Alındı

Erzincan'da yapılan ehliyet sınavında kopya çekmek için düğme görünümlü gizli kamera ve kablosuz ağ cihazı kullanan 3 kişi ile onlara yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

05.06.2024 11:03
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Erzincan'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 3 kişi ile bunlara suçta yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.K'yi takibe alan ekipler, sınava giriş sırasında yaptıkları aramada, düğme görünümlü 1 gizli kamera, 1 sim kartlı kablosuz ağ cihazı ile cihazlara takılı 2 sim kart ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ücret karşılığında kopya cihazlarını temin eden ve sınav sorularını dışarıya yansıtarak kopya çekilmesini sağlayan E.B'yi sınav merkezi yakınlarında araç içerisinde suçüstü yakaladı.

Bu kişinin yardım ettiği ve e-sınav merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarına üzerinde kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.İ, B.İ. ve O.A. da gözaltına aldı.

Söz konusu 4 şüpheli hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Erzincan, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekli Giren 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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